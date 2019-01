Pepe Lobo: "Que no les extrañe que a Rosa la quieran condenar con fotocopias"

Tegucigalpa, Honduras.

Una vez más el expresidente Porfirio Lobo Sosa salió en defensa de su esposa la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien llegó en la mañana de este lunes a los tribunales de justicia donde se celebra el juicio oral y público en el caso "Caja chica".



"Todo lo que hicieron con Rosa fue ilegal desde el principio. La Constitución dice que todo hogar puede ser allanado solo desde las 6:00 de la mañana, pero en mi casa estuvieron cuatro días de manera permanente, hasta extranjeros", dijo el mandatario tras recriminar como a su esposa le pusieron grilletes en pies y manos.

Se está a la espera de si se suspende o no el juicio, ya que la defensa de Saúl Escobar, otro de los imputados, renunció.

La exprimera dama es acusada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) por los delitos de fraude y apropiación indebida en perjuicio de las arcas estatales.

Indicó que él era el único autorizado en Casa Presidencial si se creaban o no cuentas, si se hicieron sin autorización, si el banco lo hizo, el banco cometió una falta, pero ahí iba todo, pero fue prueba rechazada".





Pepe Lobo comentó que el juicio no debió comenzar hasta que se tuviera resolución de amparos que hay pendientes, sobre todo hay un hábeas corpus interpuesto entre febrero y marzo de 2018 que todavía no se ha resuelto.



"Solo falta que la vayan a condenar con fotocopias, que no les extrañe, está mal son cosas forzadas, por eso en el único juez que confío es en Dios".



El exmandatario lamentó que hayan entre 620 a 800 mujeres estén por lavado de activos cuando el realidad es la única víctima porque detrás de ella está el marido y otra persona más y las mujeres son utilizadas.

Antecedentes

Desde el 28 de febrero, Rosa Elena Bonilla guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas) y pese a los distintos recursos que su defensa ha interpuesto para que se defienda en libertad, estos han sido denegados.

El 24 de julio, el Tribunal en materia de Corrupción determinó elevar a juicio oral y público la causa instruida en el denominado caso Caja Chica de la Dama, que involucra a Rosa Elena de Lobo.

Después de meses de investigaciones, el 26 de febrero de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad y la Corrupción (Ufecic) acusó a nueve personas que, aseguran, cobraron 70 cheques en este caso.

La acusación señala, como la cerebro de esta red, a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, a su cuñado Mauricio Mora y a Saúl Escobar, quien fue secretario de Bonilla.

Según el expediente de la acusación, los imputados conformaron una organización para apropiarse de fondos durante los años de 2011 a 2015, a través de cheques otorgados a nueve personas, con las que simulaban relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad a los fondos, que después convertían en dinero en efectivo. Una cuenta del Despacho de la Primera Dama tuvo ingresos hasta de 94.6 millones de lempiras