OEA propone la creación de un Tribunal de Justicia Electoral

Tegucigalpa, Honduras.



La Organización de Estados Americanos (OEA) propone en su informe final sobre reformas electorales la creación de un Tribunal de Justicia Electoral (TJE) cuyos fallos sean inapelables; por lo tanto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema no podría conocer sobre asuntos comiciales.



“Sus resoluciones (del TJE) poseen un carácter inapelable, entran en vigor de inmediato y no pueden ser recurridas ante ninguna instancia nacional. Al respecto, se debe revisar el rol de la Sala Constitucional”, dice el documento entregado el 11 de diciembre al Congreso Nacional.



Según la propuesta, ninguna resolución del TJE debe demorar más de 15 días.



“El TJE debe garantizar procesos justos y efectivos, para lo cual la ley debe definir claramente los medios de impugnación, los plazos para las impugnaciones y para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento”, indica el informe de la OEA.



Este plazo volvería expedita la aplicación de justicia, pues en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas hay términos para procedimientos e impugnaciones que no se cumplen.



Cuando una impugnación es rechazada por el TSE, la Ley de Amparos permite que una persona interponga un recurso de amparo; pero, a pesar de que esa normativa tiene plazos cortos para emitir sentencias, normalmente se tardan meses o, incluso, años.



La convocatoria y administración de los procesos electorales, así como la aplicación de justicia en esa materia, la realiza el Tribunal Supremo Electoral.



Pero de acuerdo a las recomendaciones de la OEA, este órgano debe ser sustituido por el Tribunal de Justicia Electoral, que se encargue de la jurisdicción electoral y el Consejo Nacional Electoral (CNE), este último para que haga las funciones técnicas y logísticas de los comicios.



Esta separación de funciones serviría para “fortalecer el modelo institucional” electoral, dice el informe.



La OEA plantea que el TJE esté integrado por tres magistrados titulares y un suplente, que serían electos por mayoría calificada de los 128 diputados del Congreso Nacional.



El cargo de magistrado del TJE sería por siete años.



Para ser magistrado del nuevo órgano se exigirían los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia; es decir, ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos, abogado, mayor de 35 años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante 5 años o ejercido la profesión durante 10 años.



No podrán ser magistrados del TJE quienes tengan vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente de la República, los ministros, los diputados y los dirigentes nacionales o departamentales de los partidos políticos, entre otros.



La propuesta de reformas electorales de la OEA es parte de los insumos que analiza el Congreso Nacional para aprobar un paquete de cambios legales en materia política y electoral a más tardar en enero de 2019.