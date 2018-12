Madre denuncia negligencia en la muerte de su hija por presunto dengue en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Una menor de trece años de edad falleció esta mañana en su casa ubicada en la colonia Pradera de San Pedro Sula, según su madre, la jovencita fue víctima del dengue.

Ashley Dayana Gonzáles era el nombre de la menor, quien era estudiante del Instituto José Trinidad Reyes.

"Al Catarino la llevé para que le hicieran un examen y me dijeron que estaba bien, que me venga. Sólo me dan la acetaminofén y la niña sigue mal. Luego la llevé a un centro de salud y no sólo me dieron pastillas, nada más. Me dicen que tiene dengue pero no me dan ninguna orden", mencionó la desconsolada madre que lloraba junto al cadáver de su hija.

Agregó que la inyectaron para quitarle la calentura y siguió mal: " luego la llevé al hospital pero seguía mal. Ella tenía vómito,fiebre y dolor de cabeza, ambos muy fuertes; dolor en el estómago y la cabeza".

La mujer además contó que Medicina Forense va a levantar el cuerpo de su hija para investigar la causa de su fallecimiento: "No permito que me la lleven. ¿Por qué no me la miraron cuando tenía dengue allá en el hospital, por qué no me la dejaron internada cuando estaba mal? Ahora no permito que me la lleven a ningún lado".

"Dicen que estaba bien y tenía 38 grados de temperatura, la pesan y me despachan. El doctor que me atendió me dio fecha hasta para el 2020, primero se muere el paciente que antes atenderlo".

A inicios de este mes, una niña de cinco años de edad, residente en la aldea El Calá, Villanueva, falleció y su muerte está siendo investigada ya que se presume fue víctima del dengue hemorrágico.

La jovencita Ashley sería la tercera víctima de esta mortal enfermedad.

Cecilia Ordóñez, epidemióloga de la Región Departamental de Salud de Cortés, detalló que contabilizan 1,212 casos de dengue sin signo de alarma y 299 casos donde ha sido necesaria la hospitalización.

En el Seguro Social, la mayoría de ingresos en las últimas tres semanas por dengue son en el área de pediatría, según personal del centro.

Las autoridades piden a la población tomar las medidas para prevenir más brotes, entre ellas, lavar la pila una vez por semana y evitar salir de sus casas entre las 5:00 am y 6:00 am y 5:00 pm y 6:00 pm, pues es cuando el zancudo transmisor sale.