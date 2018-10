Luis Almagro pide investigar "traficantes de personas" en caravana migrante

Tegucigalpa, Honduras.



El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes investigar "el posible involucramiento de traficantes de personas" en la caravana de migrantes que salió de Honduras rumbo a Estados Unidos.



Almagro también pidió "respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de caravana de migrantes hondureños".



El sábado un grupo de más de 2,000 hondureños comenzaron una caminata en San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, hacia la frontera con Guatemala para llegar a Estados Unidos, una ruta de 2,000 kilómetros plagada de obstáculos y de peligros.



La violencia en Centroamérica ha empujado a familias enteras, y en muchos casos a niños solos, a huir, emprendiendo el peligroso viaje hacia Estados Unidos.

LEA: Trump amenaza con retirar fondos de ayuda a Honduras si caravana sigue a EEUU



El lunes las autoridades de Guatemala anunciaron que prohibirán el ingreso de los migrantes hondureños si éstos no cumplen con los requisitos legales para entrar en el país.



El gobierno de México también anunció que frenará el paso de los migrantes que no cumplan con la legislación.



La semana pasada el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó junto a sus homólogos de Guatemala y El Salvador en la Segunda Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica en Washington.



En el foro, el vicepresidente estadounidense Mike Pence fue contundente al pedir a los líderes centroamericanos que envíen un mensaje a sus ciudadanos: "Si no pueden venir a Estados Unidos legalmente, no deberían venir".



Mediante el pacto denominado "Alianza para la Prosperidad", Washington otorga ayuda financiera para implementar programas que mejoren las condiciones de seguridad y crear oportunidades de desarrollo para frenar la migración.



Más de un millón de hondureños reside en Estados Unidos, la mayoría indocumentados. El año pasado inyectaron 4.000 millones de dólares en remesas a la economía de su país, equivalentes al 20% del producto bruto interno (PIB).