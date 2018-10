Urge reparar carreteras en Lempira

Lempira, Honduras.



Una verdadera odisea viven los pobladores del sur de Lempira cuando quieren salir hacia Intibucá o a la cabecera de ese departamento.



La lluvia ha provocado daños serios en los 82 kilómetros de la carretera troncal desde Mapulaca, en el sur de Lempira, hasta San Juan, Intibucá.



Más de 20,000 pobladores de los municipios de Mapulaca, Candelaria, Virginia, Gualcinse, Erandique, San Andrés, Santa Cruz y Piraera son afectados por las condiciones de la carretera.



“Los buses, camiones y carros particulares se quedan pegados en el lodo, sobre todo en el tramo entre San Andrés y Gualcinse”, dice uno de los motoristas de una unidad de transporte fronterizo.



Para María García, habitante de Congolón, el problema es que ha llovido tarde y noche; pero les preocupa que no ven maquinaria reparando los tramos dañados.



“Cada año ocurre lo mismo y lo prudente es que pavimenten la calle y sigan con ese proyecto, porque de lo contrario cada vez que llueva se pondrá la calle peor”, dijo el ama de casa. El alcalde de Erandique, Lempira, Rudy Trejo, explicó que la constructora Eterna es la que tiene el contrato de la línea troncal, y el problema es que por las lluvias no se ha podido reparar todo el tramo.



En Azacualpa Montaña había un paso que estaba intransitable, pero fue reparado. “La maquinaria seguirá trabajando porque ya lo solicitamos”, dijo. El diputado de Lempira Gustavo Pérez indicó que hay equipo en la zona y la orden del Presidente es atender de inmediato aunque esté lloviendo.



“Nos preocupa que Meteorología anunció que todo octubre lloverá, y el suelo está saturado de agua porque hasta los carros 4x4 tienen problemas para pasar”, dijo el diputado. El alcalde de La Virtud, Arnulfo Rodríguez, afirmó que las personas tienen razón de quejarse porque salir del sur de Lempira por el tramo desde Mapulaca a San Juan Intibucá es realmente difícil.



“Nosotros sabemos que hay maquinaria para estas emergencias y lo que pedimos es que se reparen los tramos porque la lluvia no parará, y para el paso de ambulancias es necesario” dijo.