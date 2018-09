El alto costo de la vida preocupa a más hondureños

TIPO DE ABORTO, ESTÁ DE ACUERDO O NO ESTÁ DE ACUERDO

Pregunta: ¿Con cuáles de los siguientes tipos de aborto está usted de acuerdo o no está de acuerdo con ninguno?

No hay aceptación del aborto provocado en ninguna circunstancia. Los pocos que sí están de acuerdo citan el peligro de perder la vida (de la madre y otros). A mayor nivel educativo del entrevistado, mayor probabilidad de que esté de acuerdo con un aborto provocado en ciertas circunstancias.