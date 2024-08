Menopausia: una etapa que debe ser tranquila y saludable

”Empiezan a tener alteraciones de su ciclo del sueño y no duermen, se desvelan y se deprimen por todos los cambios que están experimentando”, menciona García.

”No deben usarlos más de cinco años después de la menopausia porque empieza a haber riesgos, pero muchos no lo hacen por la sensación de bienestar que les proporciona.

A la larga los estrógenos son sólo una medida temporal para que el cuerpo se adapte a no tenerlos, pero García reporta que muchas mujeres arriba de 65 años insisten en seguirlos tomando.

”Tiene mucho que ver si tuvo hijos. Se considera que la mujer que no los tuvo va a tener su menopausia antes por una razón muy lógica: porque siempre ha estado menstruando.

Un rasgo de la osteoporosis es que es una enfermedad silenciosa: la persona sólo se entera que la tiene hasta que sufre una caída o hace un movimiento brusco y se fractura.

Este mal, como su nombre lo indica, significa hueso poroso. Se va perdiendo masa ósea, por lo que los huesos se vuelven delgados y frágiles, y muy susceptibles a accidentes.

Pedro Alberto García, endocrinólogo y jefe del Centro de Osteoporosis del Hospital Universitario, comenta que una de cada cinco mujeres puede llegar a padecer osteoporosis .

”La probabilidad de que una mujer sufra una fractura por esta enfermedad después de los 50 años es de un 39 por ciento, es decir, casi una de cada dos”, especifica el especialista. Existen varias causas que aceleran esta pérdida de calcio.

Algunas no son modificables, como las hormonales y genéticas, pero hay otras que sí pueden evitarse”. La falta de consumo de calcio provoca que el cuerpo tome los huesos como un reservorio, lo que debilita el esqueleto.

También el sedentarismo, porque el ejercicio recalcifica al hueso, fumar y tomar mucho café y refrescos”. García agrega que durante la tercera década de la vida ocurre el pico máximo de masa ósea, que es la cantidad máxima de calcio que alcanza el esqueleto.

”Esto es diferente en el hombre y la mujer: por cuestiones hormonales, la testosterona es un poco más anabólica o estimulante con el calcio que los estrógenos, por lo que ellos tienden a almacenar más.”

Cuando se entra a la fase de meseta o mantenimiento de los huesos, entre los 25 y 45 años, es común que la mujer se embarace y se descalcifique porque su bebé obtiene calcio de su esqueleto y luego por la lactancia”, explica.

No hay síntomas, pero la mujer lo nota cuando empieza a perder estatura y aparece una joroba. También sufre microfracturas en las vértebras que pasan inadvertidas. La osteoporosis es la principal causa de fracturas de huesos de la muñeca, columna y cadera en mujeres después de la menopausia que ocurre a finales de los 40 años y principios de los 50.

Es por ello que el endocrinólogo recomienda que aunque la mujer no experimente ningún síntoma, acuda a practicarse una densitometría ósea a partir de los 45 años, en especial si personas en su familia la padecieron.

”La ventaja que tiene la densitometría es que es muy inocua: no duele, no necesita hacerse en ayunas y la mujer no necesita protección radiológica, es muy fácil someterse a una”. dados.

El médico expresa que de acuerdo a los resultados, se recetan hormonas y otros medicamentos que se pueden administrar en diferentes intervalos de tiempo: desde una cápsula diaria, hasta de una manera anual.

”No tiene cura, pero nunca es tarde para empezar a cuidar el esqueleto; Existe una sensación de fatalidad en adultos mayores de que es inevitable la pérdida de hueso, pero existen medicamentos que revierten esta pérdida.

”Y algo muy importante es que hay que evitar la primera fractura, porque al haber sufrido una, la posibilidad es muy alta de que tengan otras, y con medicamentos las evitan completamente”, asegura el endocrinólogo.