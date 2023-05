Yolanda Andrade da entrevista tras crisis de salud: “Estoy aquí de milagro”

“Estoy cansada, mira tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá... Es muy largo, estoy cansada”, dijo entre lágrimas a El Gordo y la Flaca.

Ante la especulación de que pudiera ser un tumor, la conductora ya descartó esa versión.

“Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien”, reiteró la también actriz.

Al ser cuestionada sobre cómo ha pasado el proceso de recuperación y su posición ante la muerte, aseguró que lo que le ha ocurrido es producto de milagros.

“¿Que si me da miedo la muerte?, todo el mundo se va a morir. Todos podemos pasar por ese episodio o también podemos pasar por momentos de milagro, porque los milagros existen, y hay muestras de amor. Tú no tienes idea, el prenderle una veladora a alguien, esa luz emana mucho, esas luciérnagas a mí me iluminaron mi camino, o sea, yo estoy aquí de milagro”.