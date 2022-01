“Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso. Y ya, hablar en inglés perfecto... no lo creo. Ahorita, la verdad es que no. Además, en este corto, la intención es parecer una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos. Y cuando checamos qué pronunciación debía tener, qué tono, la directora remarcó que se tenía que notar que no era de allá”.

“Nunca es tarde para comenzar. Me ha costado mucho, me cuesta demasiado aún. Los que me conocen desde el principio saben que nunca había hablado inglés, es más, me costaba expresarme o hablar con las personas que no conocía”.