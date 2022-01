Jamie Lynn Spears le pidió a su hermana, la cantante Britney Spears, que detenga sus ataques mediáticos contra ella para que puedan arreglar sus diferencias en privado.

La actriz se dirigió a sus historias de Instagram para decirle a Britney que deseaba hablar en persona con ella y no únicamente a través de reacciones en redes sociales, de acuerdo con el portal web Page Six.

“Britney, sólo llámame. He intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero todavía eliges hacer todo en una plataforma pública”, dice el texto.

”Mientras tanto, deja de seguir con la narrativa de que no he estado ahí para apoyarte o que estoy inventando cosas. Estoy feliz de compartir cuántas veces me acerqué a ti y te apoyé y traté de ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo”.