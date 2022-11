Los cantantes Anuel AA y Yailin la más viral confirmaron que están en la dulce espera de su primer hijo, después de seis meses celebrar su boda civil.

“Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin”, escribió el cantante Anuel en sus redes sociales junto a un video en donde se ve al intérprete junto a su esposa, mientras cariñosamente le acaricia el vientre.

Mientras que Yailin posteó: Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada.... Te amo”.

Tras confirmar la noticia, la cantante ha publicado una fotografía donde por primera vez presume su pancita de embarazo, acompañada de un emotivo texto para su bebé.

”Solo tú conoces como suena mi corazón por dentro, y esos latidos de amor son por ti”, escribió.

Hasta el momento se desconoce cuantos meses de embarazo tiene y el nombre con el que bautizarán a su bebé, lo cierto es que será una hermosa niña.