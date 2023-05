Yailin La Más Viral le quita el apellido de Anuel a su hija Cattleya

Yailin La Más Viral no se ha quedado con los brazos cruzados ante las polémicas declaraciones del rapero y ha quitado el apellido de Anuel AA a su hija. El puertorriqueño se ha vuelto viral en los últimos días por hablar sobre sus más recientes decisiones familiares y amorosas.

Tan solo unas pocas semanas antes de que la pareja diera la bienvenida al mundo a su primera hija juntos, Anuel AA anunció inesperadamente que se había separado de Yailin La Más Viral. A pesar de su separación el rapero confesó que siempre estará para ella y se mostró de lo más emocionado por el nacimiento de su hija y se declaró ser ya “parte dominicano”.

La emoción de Anuel AA por convertirse en papá de Cattleya fue tanto que a los días hizo una polémica publicación en su cuenta oficial de Instagram admitiendo ser el padre de la bebé que tuvo Melissa Vallencilla. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija”, escribió en los comentarios.

Momentos después de las declaraciones del puertorriqueño Yailin La Más Viral tomó la drástica decisión de quitar el apellido de Anuel AA a su hija. Así lo anunció en redes sociales, pues el perfil de Instagram de la pequeña de menos de un mes ahora aparece como Cattleya Guillermo, en vez de llevar Gazmey como apellido.