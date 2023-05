Priyanka Chopra asegura que dejaría su carrera por su hija

Priyanka Chopra dejaría su carrera por su hija. La actriz de 40 años de edad, y su esposo Nick Jonas, de 30 años, dieron la bienvenida a su hija Malti a través de un vientre subrogado en enero de 2022 y Priyanka insistió en que no hay nada que no haría por su hija.

Así lo comentó a Femina: “Si me pidieran que dejara mi carrera y simplemente me mudara de país, lo haría sin dudarlo por mi hija. Quiero volver a casa. A tiempo. Termino mi trabajo muy rápido y luego estoy en casa. Eso no significa que no amo mi trabajo. Eso no significa que no voy a hacerlo con el mismo entusiasmo con el que lo hacía antes. Pero ahora sé que la vida es igualmente importante”.

Mientras tanto, Priyanka, quien se casó con Nick en 2018, reveló previamente que se conocieron en las redes sociales.

Durante su aparición en ‘Mira lo que sucede en vivo con Andy Cohen’, Priyanka compartió: ‘Se deslizó en mis DM’.

La actriz explicó que ‘comenzaron a hablar’ en las redes sociales y que le gustó el enfoque discreto de Nick, revelando que él es un ‘tipo de chico sin emojis’.

La estrella de ‘Baywatch’ agregó: ‘Era un -Me dijeron que debemos conocer a [el tipo de chico]-. La confianza tranquila, lo sé. Entonces, me casé con él. A veces funciona a través de DM’.

Priyanka ganó el concurso de Miss Mundo en 2000, pero recientemente confesó sentirse ‘incómoda’ con su apariencia cuando era adolescente.

Mientras tanto, la actriz, que nació en la India pero fue a la escuela secundaria en los Estados Unidos, admitió haber tenido problemas con su apariencia durante sus años escolares.

Ella le dijo al podcast ‘Call Her Daddy’: ‘Cuando eres más joven, al menos para mí, en un momento de mi vida cuando me estaba desarrollando. Soy de un país donde hay una gran equidad en la piel clara, todo el mundo quiere tener la piel más clara. En los Estados Unidos, la gente está en máquinas de bronceado y salones de bronceado. Durante mucho tiempo, cuando era joven, no pensé que mi piel era bonita y que era de piel oscura, y ni siquiera tengo esa piel oscura. Pero esa es la normalidad con la que crecí’.