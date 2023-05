Demi Lovato asegura que su identidad de género es fluida

La identidad de género de Demi Lovato es fluida. La estrella del pop de 30 años admite que su identidad de género puede cambiar día a día.

Hablando en Hollywood and Mind Summit en Los Ángeles, Demi le dijo a la revista PEOPLE: “Soy una persona muy fluida. Mi identidad de género a veces también es fluida. Me identifico más femenino en ciertos días y otros días, me identifico más no binario”.

La estrella que encabezó las listas explicó que todavía está navegando por su identidad de género.

Compartió: “Estoy aprendiendo más sobre mí todos los días. Esa mentalidad de establecer límites y luego dar un paso atrás y [darse cuenta], ‘No, esto es realmente lo que quiero’, es un viaje que animo a todos a [tomar]”.

Demi Lovato tiene muchos seguidores en las redes sociales, incluidos más de 160 millones de seguidores en Instagram.