Juan Darthés fue absuelto por violación a Thelma Fardin

El doctor Fernando Burlando confirmó que Juan Darthés había sido absuelto en la causa por abuso sexual que le había iniciado Thelma Fardín por un hecho habría ocurrido en el año 2009, cuando ambos participaban de la gira teatral de Patito Feo en Nicaragua.

El juicio tuvo lugar en los tribunales de San Pablo, en Brasil, donde el actor se refugió tras la denuncia. Y esta confirmación generó la reacción inmediata del colectivo de Actrices Argentinas, que acompaña a la actriz desde el primer día.

Luego de darse a conocer que la justicia brasileña absolvió a Juan Darthes en primera instancia del delito de violación contra Thelma Fardin, Fernando Burlando, abogado de Darthés, apuntó duramente contra quienes condenaron a su defendido “por fuera de la ley”.

Adelantó a La Nación que el actor podría accionar legalmente contra quienes “dijeron cosas que no eran ciertas”.

“Las pruebas son indicativas de la inconsistencia de la denuncia contra Juan, no son lo que dice Thelma. De ser así, el resultado hubiera sido otro”, señaló Burlando en relación al fallo de la justicia brasileña que absolvió a Darthes tras alegar “falta de prueba”.

“Si bien se esperaba una sentencia que dé cuenta de la culpabilidad de Darthés, de ninguna manera la decisión implica que los hechos no ocurrieron, sino que, de acuerdo con las reglas del derecho penal, el nivel de prueba necesario para condenar a alguien es alto y en esta oportunidad el juez decidió conceder el beneficio de la duda respecto de la violación”, explica el comunicado oficial de Amnistía Internacional.

Y agrega: “Sin embargo, la sentencia da por probados los hechos de abuso denunciados por Thelma pero sostiene que estaban prescritos de acuerdo a la legislación vigente en aquel momento”.

Thelma Fardin brindó este sábado una conferencia de prensa, luego de que trascendiera el dictamen de la justicia brasileña, acompañada por Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina; Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña y Martín Arias Duval, su abogado en Argentina.

También estuvieron la periodista Luciana Peker y representantes de Actrices Argentinas.

“Esta decisión, que es de primera instancia y se puede apelar en segunda y tercera instancia y en las cortes internacionales, no declara a Darthés inocente. Al contrario, el fallo fue muy claro al interpretar los hechos y las pruebas y considerar que sí hubo actos de violencia sexual. Si el hecho hubiese ocurrido después de 2010, la ley aplicable sería otra”, indicó Carla Junqueira, la letrada de Fardin en Brasil.

“Estamos ante un tecnicismo legal. El delito ocurrió en 2009, y en ese momento el Código Penal de Brasil exigía pruebas de acceso carnal, penetración para la caracterización del crimen de violación. A través de una reforma del código realizada en 2010 se dejó de exigir estos requisitos”, agregó.

“Nos dicen que vayamos a la Justicia, vamos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral y que hubo penetración con sus dedos, pero, como ocurrió en el 2009, está prescripto.

Si hubiera ocurrido en el 2010 no estaría prescripto. Hay que elegir en qué momento a una la abusan”, comentó Fardin durante la conferencia, en la que confirmó que apelará la sentencia.

“Estoy cansada, pero no me van a quebrar”, expresó Fardin. “Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un emergente, un ejemplo más, es una batalla que ganamos”, reflexionó la actriz por otro lado, visiblemente conmovida.

“Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Le quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina.

No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a las personas que están pasando por esto”, reclamó Fardin.

Por otro lado, Burlando precisó que ahora dependerá de Juan Darthés “iniciar juicio a todos los que afirmaron cosas que no fueron ciertas”.

“Hay cosas que son espeluznantes, relacionadas con la inocencia de Juan y con los motivos por los cuales se radicó la denuncia, que seguramente cuando salgan a la luz el fallo se van a empezar a conocer y ahí se van a compadecer más de Juan Darthés.

Él perdió su vida, fue cancelado, era una estrella y de un día para el otro terminó en el exilio”, apuntó Burlando.