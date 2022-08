“ Me sorprende mucho escucharte hacer medias voces, hacer falsetito, es algo que no lo esperaba, a mi me sorprende mucho, te lo digo de corazón, creo que te tienes que aplaudirte a tí misma ”, dijo la cantante.

“Reconozco en tí que ha habido un avance, pero es imposible reconocer que estés en la final, y tú lo sabes. Porque el nivel se disparó y es altísimo. Si tú quieres estudiar y te quieres dedicar a la música, lo que más deseo es que nos encontremos en los escenarios. Hoy estuvo muy lindo, ciertos problemas de afinación, ciertos...Mi problema es que ya no estás al nivel de la final ”, expresó la artista de teatro.

La joven, quien hace algunos años alcanzó la fama debido a un anuncio de su fiesta de 15 años , interpretó “A fuego lento” , y aunque su presentación no fue del gusto de los jueces, Rubí recibió palabras positivas por parte de los críticos.

Horacio Villalobos, por su parte, admiró la inteligencia y temple de Rubí, pese a las críticas negativas que ha recibido a lo largo del concurso.

“Querida eres un proyecto en desarrollo, has sido muy valiente con todo lo que has vivido aquí en “La Academia’, tú lo sabes porque eres muy inteligente, estás consciente de tu suerte y del cariño que te tiene el público. Te falta mucho, muchísimo, toma esta experiencia como un primer paso para poder sumergirte en un proceso de aprendizaje que necesitas.... Tu sueño nadie tiene el derecho de arrebatártelo, entonces, si claro no tienes el nivel de la final mana, estás aquí por el internet....Pero prepárate para cantar algún día y lo hagas de una manera muy linda”, opinó Villalobos.

Arturo López Gavito fue el último en dar su crítica a la jovencita. El “Juez de Hierro” resaltó la humildad y espíritu trabajador de Rubí.

“Yo lo que creo es que Rubí es inocente de todo lo que ha pasado. Todos estos votos suceden nganchados de una cuestión mediática que pasó y ella ha sido conciente, responsable, ha sido una mujerr trabajadora, en ningún momento hemos sentido de Rubí ningún tipo de soberbia porque se encuentra en la final. Sería injusto irnos contra ella, porque ella la primera consciente de que no tiene características artísticas es ella, y como Horacio dijo, celebro su valentía, creo que la carrera de Rubí va a empezar cuando termine La Academia, con todo lo que ha podido crecer... Rubí yo como artista me es muy difícil sentir admiración por ti, y lo sabes... Pero creo que personas como tú, que saben trabajar, les puede ir muy bien en otras cosas’, expresó Gavito.

Finalmente, el director de “La Academia”, Alexander Acha, subió al escenario para darle un abrazo a Rubí, y felicitarla por su presentación.

“Yo me fijo en el esfuerzo y en el corazón de la gente... Cuando ves que una persona con inferioridad vocal, y dudas de sí misma, con críticas honestas, pero dolorosas, estás aquí parada... tú representas a muchas mujeres que les han dicho ‘tú no puedes’, o ‘tú no vales’. Si sigues así, vas a lograr algo importante”, le dijo Acha.