Vince Vaughn honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor, productor y guionista Vince Vaughn fue homenajeado esta semana en una celebración del Paseo de la Fama de Hollywood con una estrella que lleva su nombre.

Originario de Chicago, Vaughn llamó por primera vez la atención de la crítica y el público con el clásico de culto y éxito independiente de Doug Liman “Swingers”. Su expresión, tan repetida a lo largo de la película “Eres tan rico, bebé”, se convirtió en parte de la lengua vernácula de mediados de los 90.

El actor ha protagonizado una serie de películas de comedia como “Dodgeball: A True Underdog Story”, “Wedding Crashers” y “Couples Retreat”, por nombrar algunas.

Vaughn recientemente hizo apariciones recurrentes en “Curb Your Enthusiasm” como su compañero de golf Freddy Funkhouser. Se sabía que el espectáculo era de improvisación, y cada escena era solo un esbozo antes de que comenzara el rodaje.

En la ceremonia del lunes pasado, Vaughn estuvo acompañado por su esposa e hijos, sus padres y otros miembros de la familia y dijo que estaba “muy agradecido de ser incluido en esto”.

Se tomó un momento para agradecer a su esposa Kyla Weber y le dijo a sus hijos que son lo más importante del mundo para él. “Estoy muy agradecido por usted y por estos hermosos niños y por todas las risas que compartimos juntos”, dijo Vaughn.

“Puede que no sean tan lucrativos, no me dan acceso al tipo de cosas que este tipo de cosas hacen, pero dicho todo esto, ustedes son los más importantes y los amo mucho”, mencionó provocando risas y aplausos.