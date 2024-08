Director de ‘Mi villano favorito’ niega un live action de ‘Minions’

El director de ‘Mi villano favorito’, Chris Renaud, ha descartado una película de acción real de los Minions.

El cineasta y actor de doblaje de 57 años -que también puso voz a los Minions en la taquillera franquicia de Illumination- insiste en que las películas deben permanecer en el mundo de la animación.

A la pregunta de si es algo que le gustaría hacer, dijo a la revista Film Hounds: “Dios, espero que no. Esa es mi respuesta. Quiero decir que si hubo conversaciones de ese tipo, no he estado al tanto de ellas. Pero para mí, lo que define el mundo es que es animado, y nos permite salirnos con la nuestra. Como encerrar a un minion en la máquina expendedora, o ya sabes, hacer explotar a Gru (Steve Carell) cuando ataca a Vector (Jason Segel). Son realmente ideas de dibujos animados, como lo que habría sido en un dibujo animado de Bugs Bunny”.

Al insistir en que es su opinión personal, añadió: “Creo que se convierte en algo completamente diferente si haces una versión live action. Para mí, personalmente, no es muy atractiva. Pero, de nuevo, quién sabe lo que puede pasar, pero esa es mi opinión personal al respecto”.

‘Minions’ volverá a las pantallas en 2027. La tercera película de la precuela llegará a los cines el 30 de junio de ese año y Pierre Coffin, quien también ha dado voz a los pequeños seres amarillos, será quien dirija.

‘Minions: El despertar de Gru’, la última entrega, recaudó 940.7 millones de dólares y llegó después de que ‘Despicable Me 4’ recaudara 157.3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 112.1 millones en el resto del mundo.

En la cinta, Will Ferrell retomó el papel de Maxime Le Mal, Steve Carell volvió como Gru el Felón y Kristen Wiig como Lucy Wilde. Joey King interpretó a Poppy Prescott y Sofía Vergara puso voz a Valentina, la novia fatal de Maxime.