La cantante colombiana Karol G sufrió una aparatosa caída durante uno de sus conciertos en el FTX Arena, de Miami, Florida.

La exnovia de Anuel AA interpretaba su canción Ahora me llama cuando resbaló y cayó por unas gradas que estaban sobre el escenario.

Tras el accidente, una de las bailarinas se apresuró y le ayudó a levantarse. Y una vez de pie, Karol continuó con el show como toda una profesional.

Momentos después la colombiana se pronunció sobre el accidente y hasta derramó algunas lágrimas.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que hasta se me partió una rodilla. Me duele todo”, dijo Karol con un tono de humor.

Sin embargo, después de mostró muy conmovida.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida...Yo quería que todo fuera perfecto...”, expresó entre sollozos la intérprete de Bichota, quien recibió todo el apoyo y cariño de su público tras el incidente.