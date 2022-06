VIDEO: Christian Nodal rompe en llanto en pleno concierto: “No es justo que por sacar dinero hablen m*** de mí”

Este fin de semana, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ visitó tierras colombianas como parte de su gira por Latinoamérica llamada Forajido Tour , no obstante, el show se tornó a una emotiva noche en la que el músico de 23 años abrió su corazón en pleno escenario.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ch*** llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen m*** de mí, yo no soy un ser humano m***. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

El ex prometido de Belinda también reconoció que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual que toda la gente, comete errores, sin embargo puso en relieve que al ser una figura pública, siempre está expuesto al escrutinio.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó ya con lágrimas corriendo sobre sus mejillas.