Victoria Beckham se permite comer pastel solo una vez al año

La diseñadora de moda Victoria Beckham ha cumplido 49 años este lunes y lo celebró rodeándose de sus seres queridos durante el fin de semana para disfrutar de una deliciosa cena juntos.

Según ha revelado ella misma en Instagram, el único de sus cuatro hijos que no pudo acompañarla fue Romeo. El resto aparecen en las fotos que ha compartido con todos sus seguidores y que han servido para desvelar que Victoria hace una excepción a su estricta dieta por su cumpleaños.

Ha sido su esposo quien lo ha confirmado junto a una divertida imagen en la que ella aparece llevándose un pedazo de pastel a la boca mientras él la abraza muy sonriente. “Sí, sí que come pastel”, ha escrito el deportista retirado para asegurar que no se trataba de una pose solo para la cámara.

Al contrario que David, que reconoce abiertamente que se emociona solo con pensar en la comida y el vino tinto, Victoria es bastante más aburrida. Sus cenas, incluso cuando sale fuera de casa, consisten en verduras al vapor con un poco de vinagre balsámico y hasta su buen amigo Gordon Ramsey ha quedado impresionado por lo estricta que se muestra en lo tocante a su alimentación.

La antigua Spice Girl consume muchas grasas saludables en forma de pescado, aguacate y frutos secos, y no bebe alcohol a no ser que tenga una buena razón para no hacerlo, aunque luego se desintoxica durante tres o seis meses en los que no se permite ningún exceso. Cuando quiere darse un capricho, se toma una tostada de pan integral espolvoreada con sal, lo cual resume a la perfección lo mucho que se cuida.