La fiscalía revisará las acusaciones de abuso contra Armie Hammer

Armie Hammer, el protagonista de “Call me by your name” (“Llámame por tu nombre”) fue investigado durante nueve meses en 2021 tras ser acusado de violar a una mujer en Los Ángeles en 2017, pero nunca llegaron a presentarse cargos en su contra.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles ha confirmado ahora que se ha entregado el resultado de sus indigaciones al fiscal del distrito. “El asunto está actualmente bajo revisión”, ha aclarado la directora de comunicación del cuerpo.

Según LA Times, el abogado de Armie, Andrew Brettler, se ha negado a realizar ningún comentario para revelar información adicional sobre el caso o identificar al denunciante o denunciantes.

Los detalles siguen sin estar claros, pero solo hubo unas acusaciones -realizadas por una mujer a la que se identifica como Effie- que dieron pie a una investigación policial en torno a una supuesta violación muy violenta ocurrida en 2017.

La presunta víctima sostiene que el famoso actor la abusó mientras mantenían un romance que era secreto porque en aquel momento él estaba casado con Elizabeth Chambers. También asegura que Armie abusó de ella a nivel “mental, emocional y sexual” durante los cuatro años que estuvieron juntos.

El resto de mujeres que han hablado en contra de la estrella de cine caída en desgracia le han retratado como un depredador sexual que las manipulaba para que accedieran a participar en sus fantasías sexuales y que a menudo no respetaba los límites que habían acordado de antemano.

Hasta ahora Armie Hammer no ha sido acusado formalmente de ningún delito y él sigue defendiendo su inocencia. Effie, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en llevarle ante la justicia y se negó a participar en el documental que prometía destapar los secretos más oscuros sobre la multimillonaria familia de Armie para conectarlos con los testimonios acerca de su supuesto fetiche caníbal. Ella criticó en términos muy duros a los directos de la producción por explotar de una forma tan “repugnante” un momento tan trágico de su vida “sin ningún tipo de respeto hacia su privacidad”.