Thalía se burla de “Monotonía” y llama a Shakira “dramática ridícula”

Según algunos usuarios que estuvieron presentes en un en vivo que hizo la cantante Thalía en su red social de Instagram esta habría llamado a Shakira “ridícula y dramática”. No obstante, ninguno ha mostrado pruebas del supuesto insulto que hizo la cantante a la colombiana.

Además, la cantante mexicana presuntamente la habría tachado de patética a la barranquillera por querer hacerse la víctima tras su separación con el futbolista Gerard Piqué, situación que provocó que fanáticos de la colombiana la atacaran.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, fueron las supuestas palabras de Thalía.

También puede leer: Maluma emprende con venta de hamburguesas

Hasta el momento ninguna de las dos estrellas se ha referido al respecto; sin embargo, en muchas ocasiones se ha especulado que existe una rivalidad entre ambas.

Aunque no está confirmada dicha información, los fanáticos de Shakira no dudaron en ir a las redes de Thalía para reclamarle por dichas declaraciones, situación desató toda una guerra en redes sociales, pues, aunque no hay evidencia alguna de que fueron reales sus palabras, los seguidores de la barranquillera se abalanzaron en contra de la mexicana tras la supuesta burla.

Nueva canción de Shakira

“Monotonía”, el más reciente sencillo de Shakira el cual se estrenó en octubre y hasta la actualidad se han convertido en una de las canciones más solicitadas en las plataformas de reproducción; no obstante, no solo ahí es solicitada, pues habría generado reacciones en otras celebridades, entre ellas, Thalía.

Además: Carmen Villalobos pone a temblar las redes con fotos en bikini

La canción, que ya superó los 85 millones de reproducciones, está inspirada en los recientes acontecimientos sentimentales de la vida de la intérprete barranquillera, razón por la que ha contado con la aprobación y respaldo de sus millones de seguidores alrededor del mundo.