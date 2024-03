Sharon Stone dice que fue obligada a tener relaciones con Billy Baldwin y el actor le responde

La actriz Sharon Stone ya había hablado en el pasado de su propia experiencia con el acoso y los abusos en la meca del cine en el marco de los movimientos Me Too y Time’s Up, para demostrar lo necesarios que siguen siendo a día de hoy.

Aunque tiene muchas, a cada cual más indignante, una de sus peores experiencias laborales ocurrió en el marco de un rodaje durante el que no conseguía establecer una química creíble con su coprotagonista.

Fue entonces cuando un icónico productor de Hollywood la presionó para que mantuviera relaciones sexuales con un compañero de reparto bajo el pretexto de que ayudaría a obtener una “mejor” actuación del actor.

Ahora ha desvelado por fin de quién se trataba: el fallecido Robert Evans, que murió en 2019 a los 89 años y con quien coincidió en la película ‘Sliver’ allá por 1993.

Y por tanto, el actor al que ella se refería era Billy Baldwin. Lo que más la indigna en retrospectiva es que colocaran sobre sus hombros el peso de ‘salvar la película’ y que la hicieran sentir que sería la culpable del fracaso del proyecto por culpa de su mentalidad puritana. Hasta ahí, nada debería molestar a su antiguo compañero de reparto, que podría incluso alegar que no estaba al corriente de lo que ocurría entre bambalinas.

Sin embargo, Sharon Stone ha sido más allá y ha desvelado que el auténtico problema era Billy Baldwin, y el hecho de que nadie la hubiera escuchado cuando ella recomendó a otro intérprete para el papel.

”Yo no tuve que acostarme con Michael Douglas mientras trabajábamos juntos en ‘Instinto Básico’.

Michael venía a trabajar y sabía cómo dar en el blanco, y repetir sus diálogos, y ensayar y aparecer cuando se le necesitaba”, ha explicado Sharon en el programa ‘The Louis Theroux Podcast’ para poner un ejemplo de otro actor que sí sabía cómo cultivar la química con sus compañeros de una forma profesional.

Lo más probable es que hayan sido estas últimas palabras, que ponen en entredicho su talento interpretativo, las que han provocado que Billy Baldwin haya contraatacado tan solo unas después de que viera la luz la entrevista de Sharon a través de la plataforma X.

”No sé por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años. ¿Sigue enamorada de mí o todavía está dolida después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones?”, ha publicado en su cuenta.

Según Billy, Sharon le aseguró a su amiga Janice Dickinson que conseguiría que el actor se enamorara locamente de ella cuando coincidieron en un vuelo de la aerolínea MGM Grand de regreso a Nueva York, justo un día después de que él hiciera la prueba de cámara para ‘Sliver’.

También ha negado que él le suplicara en su momento al productor Bob Evans que le permitiera coreografiar la escena de sexo final para no tener que besar a Sharon Stone.

En su opinión, resulta irónico que la actriz esté tratando de perjudicar supuestamente su imagen pública cuando es ella quien debería temer que se filtren las anécdotas sobre su comportamiento en el set de rodaje.

”Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias perturbadoras, pervertidas y poco profesionales que conozco sobre Sharon. Podría ser divertido”.