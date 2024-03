Todo lo que debe saber de ‘Damsel’, la nueva película de Netflix que es tendencia

Netflix estrenó ‘Damsel’, la más reciente película protagonizada por Millie Bobby Brown, el 8 de marzo pasado. La película gira en torno a Elodie, una joven que acepta casarse con un apuesto príncipe, pero, apenas termina la boda, se da cuenta de que en realidad fue engañada y su ahora esposo no la quería, sino que la usó para saldar una vieja deuda. Para deshacerse de ella, la avienta a un cueva con un furioso dragón, donde la protagonista debe valerse por sí misma para defenderse de la criatura.

‘Damsel’ significa ‘damisela’ en inglés. El título de la película hace referencia al arquetipo de una damisela en apuros, que debe ser salvada por un príncipe o héroe.

La cinta protagonizada por Millie Bobby Brown busca retar ese popular personaje en las historias tradicionales: “Ella es una damisela que no necesita ser salvada. Ella se salva a sí misma de muchas maneras. Subvierte lo que esperas: estás esperando que el príncipe se dé la vuelta y la salve, y... no. No esperes al príncipe”, comentó la actriz a ‘Tudum’.