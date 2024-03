Paris Hilton y Lindsay Lohan han vuelto a ser amigas

Paris Hilton no ha dejado de irradiar entusiasmo desde que conoció a Carter Reum , el empresario con el que contrajo matrimonio en noviembre de 2021.

En mayo de 2023, Paris y Lindsay ya habían enterrado definitivamente sus viejas rencillas. “Sí, nos hemos escrito un par de veces por privado. ¡Y le va genial!”, aseguraba la heredera del imperio Hilton sobre el entonces embarazo de Lindsay.

Un año antes, Paris Hilton restaba importancia a esa animadversión mutua, que se fraguó en 2006 a raíz de esa inolvidable noche en la que ambas, junto a la cantante Britney Spears, fueron fotografiadas en aparente estado de embriaguez a bordo de un coche.

“Hace 16 años, pasó esto y nació la ‘Santísima Trinidad”, escribía la socialité en su Instagram para celebrar una de las imágenes que marcó la cultura popular de aquellos tiempos.

Para zanjar ese desagradable capítulo de su juventud, Paris Hilton quiso poner el acento en la madurez que ambas han ido ganando con el paso de los años, y también en lo absurdo de unos “malentendidos” propios de la juventud y definitivamente superados.

“Creo que las dos ya somos adultas. Yo me he casado y ella se acaba de prometer. Ya no estamos en el colegio”, contaba Paris Hilton en una entrevista de hace tres años.

“Me alegro genuinamente por ella. Sé que tuvimos nuestras diferencias en el pasado, pero quiero transmitirle mi enhorabuena”, decía sobre el compromiso de Lindsay Lohan.