¿Peso Pluma estuvo en rehabilitación? Esto respondió el cantante

En cuanto a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, el cantante reveló que su nuevo álbum, Éxodo, será una respuesta directa a estas negativas. En comparación con su álbum anterior, Génesis, Peso Pluma planea mostrar un lado más oscuro de su persona y abordar temas como las razones detrás de sus acciones y letras, así como la tendencia de los medios a resaltar lo negativo.

“La gente ya vio como el lado bueno, el lado del superhéroe. Pero creo que este año van a conocer el lado oscuro. Van a haber muchas cosas de por qué hacemos lo que hacemos y por qué cantamos lo que cantamos. Por qué la gente siempre, por qué los medios siempre nos ponen en contra. Por qué los medios siempre buscan algo malo, por qué siempre la gente se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Por ese lado les conviene diez veces más tener una mala noticia que una buena noticia. Yo creo que la gente tiene más de qué hablar de lo malo que de lo bueno. Siempre va a ser así”, comentó el cantante de 24 años.

Peso Pluma también reflexionó acerca de su papel en la industria musical, reconociendo la importancia de sus logros en conjunto. Además, subrayó que no se considera una persona convencional y se autodefine como alguien “loco”, atribuyendo esta peculiaridad a su proceso creativo al componer canciones.

“Yo no me considero una persona normal, pues estoy loco. No, es que no te lo estoy diciendo de broma. O sea, mentalmente, estoy loco, ¿sabes? Por algo tengo las ideas que tengo y las canciones que hacemos. Pero creo que nuestra locura es parte de la genialidad”, agregó Peso Pluma.