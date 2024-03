Aseguran que Blanca Soto y Fernando Colunga ya son padres

Los actores, Blanca Soto y Fernando Colunga son pareja desde el 2012, y desde diciembre del año pasado surgió el rumor de que Soto estaba embarazada.

La pareja siempre ha mantenido muy privada su relación sentimental, por tanto, ninguno confirmó ni negó los rumores del posible embarazo.

Sin embargo, el martes 12 de marzo la revista de farándula mexicana TVNotas hizo pública la noticia de que ya había nacido su primer hijo. La revista cita como fuente a un empleado del hospital HCA Florida Mercy, del estado de Florida, Estados Unidos. Este afirma que Blanca Soto fue ingresada al centro médico para dar a luz.

“Llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde. Iban con otras personas, al parecer su equipo de seguridad. Entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora. Tenían reservada una suite de las más costosas. Venían con maletas y artículos de bebé”, dice la nota publicada.

Médicos y enfermeras firmaron un acuerdo de confidencialidad, por tanto no pueden validar la información.

Desde 2023 se corrió el rumor de que la pareja utilizó el método de in vitro para poder fecundar su primer hijo. Sin embargo, la misma fuente de la revista, cuyo nombre no reveló, asegura que la actriz tuvo un parto por cesárea, por tanto, descarta la versión de su fecundación in vitro.

“Por un formato supimos que el bebé fue concebido de forma natural, nada de In vitro. Se practicó cesárea. El viernes 1 de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón. La cirugía duró como cincuenta minutos”, publicó TVNotas.