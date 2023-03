Sharon Stone rompió a llorar en un acto benéfico en el que admitió haber perdido “la mitad de mi dinero en esto de la banca”.

La actriz de Hollywood, de 65 años, pronunció un emotivo discurso en el acto “An Unforgettable Evening” de la Women’s Cancer Research Fund en Beverly Hills, California, en el que instó a los asistentes a donar su dinero a la buena causa y admitió que seguía decidida a ayudar a pesar de haber sufrido un enorme revés financiero.

Durante su intervención en el escenario del hotel Four Seasons Beverly Wilshire, Sharon dijo al público: “Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque. Eso también es valor, porque sé lo que está pasando. Acabo de perder la mitad de mi dinero por un asunto bancario, y eso no significa que no pueda ayudar“.

Sharon no dio más detalles sobre la causa de sus problemas de dinero, pero su revelación se produce poco después de la sonada desaparición del Silicon Valley Bank, que se fue a bancarrota esta semana y provocó inestabilidad en los mercados financieros.

Durante su discurso, que pronunció al recibir el Premio al Valor de la organización benéfica, la estrella de ‘Bajos Instintos’ también habló de la muerte de su hermano Patrick Stone, que falleció en febrero a los 57 años tras una batalla contra una enfermedad cardiaca.

Y añadió: “Mi hermano acaba de morir, y eso no significa que yo no esté aquí. No es un momento fácil para ninguno de nosotros. Es un momento difícil en el mundo, pero no voy a dejar que un político me diga lo que puedo o no puedo hacer. Cómo puedo y cómo no puedo vivir, y cuál es y cuál no es el valor de mi vida. Así que levántate. Levántate y di lo que vales. Atrévete. Eso es el valor”.