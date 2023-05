Shakira y su poderoso discurso tras premio como Mujer del año: “Sigue siéndote fiel a ti misma”

Este 2023 ha sido un año de transformaciones en la vida de Shakira tras su separación definitiva de Gerard Piqué y su cambio de residencia a Miami, juntos a sus hijos Milan y Sasha; pero también le ha traído muchos éxitos a nivel profesional, sobre todo tras el lanzamiento de la canción “Music Sessions #53”. Ahora, la cantante fue la primera latina en recibir el premio a la Mujer del año por parte de Billboard. Su mensaje fue muy poderoso.

“Como ustedes saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida”, inició así su discurso durante el evento en su honor. “Hoy me he sentido más que nunca lo que es ser mujer, y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente lo que es ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos; creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”.

La famosa habló del olvido de las féminas por agradar a alguien más e hizo referencia a lo que vivió con el futbolista. “¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado, más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, continuó.

“Hay un momento en la vida de toda mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que el deseo ese que tenemos de ser perfectas, se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, dijo. “Ya no importan tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma” .

La compositora colombiana dejó claro lo importante que es la música en su vida y como la ayudó a sobrellevar su separación. “Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso de regreso a mi misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, y por ellas, por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia y bailar extasiada”, comentó.

La también bailarina dedicó este premio a personas muy importantes en su vida. “Pero hay un mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado, más que nadie; que no está aquí, mi madre. “A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resilencia. Para mí mami tú has sido la mujer del año”, agregó. “Así que este reconocimiento para va ti, también para hijos Milan y Sasha porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día”.