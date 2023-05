Así respondió Karol G a Anuel AA tras la canción que le dedicó

Tal parece que Karol G no dejó pasar el momento, e internautas han reunido información sobre cómo habría respondido a Anuel AA tras la canción que le dedicó. El puertorriqueño está decidido a recuperar a su ex pareja cueste lo que cueste.

Luego de las controversiales declaraciones que había hecho Anuel AA como no volver a enamorarse y cambiar su estilo de vida, regresó a mostrar interés por Karol G. El compositor puertorriqueño se refirió a ella en un concierto y más tarde compartió su más reciente canción en redes sociales donde escribió: “Te la dedico, bebé”, etiquetando a la colombiana.

Karol G no tardó en, supuestamente, responder a Anuel AA, pues internautas se dieron cuenta que las fotos que tenía con su ex pareja dejaron de aparecer en Instagram. Hasta hace unos días, la colombiana mantenías las románticas postales que alguna vez publicó en sus redes sociales junto a su ex pareja.

Según recuerdan usuarios de Twitter, el año pasado Karol G reveló que jamás borraría las fotografías que tenía con Anuel AA. “Mi reina, con borrar unas fotos de una red social no no borra ni la historia, ni lo vivido. Por eso siempre estuvieron y estarán ahí”, escribió la cantante de “Mientras me curo del cora”, sin embargo, las fotografías ya no aparecen lo que podría ser esta su contestación refiriéndose a que “ya no habrá más oportunidades”.