Los 10 grandes éxitos musicales de Romeo Santos

La canción trata sobre una propuesta abierta para estar siempre cerca para “algo banal, teniendo claro que no de la forma que estuvieron anteriormente”.

2. Propuesta Indecente

Album: Fórmula, Vol. 2 (Deluxe Edition)

Artista(s): Romeo Santos

Estreno: 9 septiembre de 2013

Con 2013 millones de visualizaciones, en esta canción, el hombre se da cuenta de lo que está haciendo. Lo que te ofrece no está prohibido, pero la sociedad no lo acepta. Transfirió la responsabilidad de la decisión a la mujer y no asumió quién hizo la propuesta.