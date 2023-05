Shakira estaría en problemas legales por canción con sus hijos sin autorización de Piqué

A sólo días del estreno del video oficial de “Acróstico”, el nuevo sencillo de Shakira, en el que sorprendió al mundo porque invitó a sus hijos, Sasha y Milan, a colaborar con ella cantando y tocando el piano, muchos se preguntan si para hacer uso de la imagen de los menores habría contado con la autorización de Gerard Piqué.

Y es que si bien en este nuevo tema musical, la cantante colombiana no menciona a su ex, sí hace referencia a la situación complicada que vivió junto a sus hijos en los últimos meses, luego de que se diera a conocer la supuesta infidelidad del ex futbolista. El video muestra a los pequeños cantando con su madre al centro de una enorme recámara, rodeada de cientos de cajas de cartón, en referencia a la reciente mudanza que concretaron a Miami.

Debido al gran éxito que ha tenido el video musical que al momento registra más de 15 millones de visitas en el canal de YouTube, la presentadora de Antena 3, Sonsoles Ónega aseguró que Piqué no estaba enterado de la participación de sus hijos y criticó a la cantante por exponer a los menores cuando ella fue la que había pedido privacidad para ellos.

“Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, mencionó.

Para finalizar Lorena Vázquez se dijo algo confundida con la situación dado que Shakira fue quien pidió a la prensa resguardar la privacidad de sus hijos ahora que viven en Miami, pero ella es quien los ha expuesto al ojo público en su conmovedor sencillo.