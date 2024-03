Selena Gomez y su futuro incierto en la música

REDACCIÓN. En su charla con Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett en el podcast SmartLess, Selena Gomez afirmó que el proyecto que tiene entre manos ahora mismo, y en el que no se incluyen estas canciones, podría marcar el fin de su carrera como cantante tal y como se le conoce.

En este encuentro Selena Gomez dijo que nunca tuvo la intención de ser cantante a tiempo completo, sino que los aspectos profesionales a los que más importancia le da ahora mismo son los de su faceta como actriz y su empresa de cosméticos Rare Beauty.

“Quiero relajarme porque estoy cansada. Quería ser actriz, en realidad nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero al parecer esa afición se convirtió en otra cosa. No creo que sea la mejor cantante, pero sé contar historias y me encanta poder hacer canciones”, declaró Selena en su momento, añadiendo, además, que lo que comenzó siendo un pasatiempo, ahora es una recia carga de trabajo que incluso la llevó a cancelar una de sus giras para priorizar su salud mental.

A pesar de las exigencias de la industria musical y sus recientes declaraciones, parece que Selena Gomez no descarta del todo volver a cantar.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, Gomez aseguró que su prioridad en este momento de su vida es actuar, pero en un futuro no muy lejano podría volver a los escenarios.

“Creo que es natural que la gente se tome descansos, pero creo que para mí hay otro aspecto de mi vida, orgullo y alegría. Me encanta el cine. Me encanta la televisión. Simplemente siento que no he hecho muchas de las cosas que quiero hacer en ese espacio. No es que sea ‘no, nunca’ (a la música), es más bien que me gustaría explorar ese mundo un poco más y tener tiempo para hacerlo”, explicó la artista.

Si esta noticia llega como un jarro de agua fría para usted, debe aprovechar el momento y exprimir esta última era de Selena Gomez al máximo. Sus dos últimos sencillos no forman parte del álbum que está preparando y tampoco son un reflejo real de lo que serán el resto de temas que sí que se incluirán en este proyecto. En este sentido, la americana explicaba que está emocionada por explorar nuevos estilos musicales: “La gente se va a sorprender con el contraste”.

La cantante ha dejado bien en claro que necesita de una fuerte motivación para seguir adelante con sus proyectos, lo que no solo aplica a su faceta musical. Selena aseguró que su más reciente papel en la serie Only Murders in the Building ha sido quizá el que más la ha retado como intérprete. En su futuro inmediato, Selena busca más papeles que la lleven al límite de sus capacidades.