Selena Gómez se siente muy segura con Benny Blanco

Selena Gómez se siente ‘segura y protegida’ con Benny Blanco.La cantante de 31 años reveló recientemente que está saliendo con el productor discográfico y que ella ‘realmente confía en él’.

Una fuente dijo a ‘Entertainment Tonight’: ’Ella se siente muy segura con él, así que sintió que era un buen momento para compartir lo feliz que está con sus fans. Benny es un gran comunicador, es honesto y abierto con Selena, y la escucha. Es respetuoso, no es un jugador y no busca la atención o la fama. No le importa nada de eso y Selena lo ve y realmente confía en él’.

La belleza estadounidense de origen latino, que anteriormente salió con personas como Justin Bieber, Zedd y The Weeknd, siente que puede ser ‘su yo más auténtico con Benny sin dudar de sus posibles motivos’.

La fuente agregó: ’Le costó mucho dejar entrar a alguien, pero Benny le ha demostrado su valía y ella aprecia sus ideales y su moral. Siente que puede darle una parte de su corazón que no ha podido ofrecer en una relación en un tiempo muy largo’.

La fuente continuó: ’Selena siente que finalmente ha encontrado a uno de los buenos y ha sido muy reconfortante para ella. Sus sentimientos mutuos son muy mutuos y esperan hacer crecer su relación y su vínculo especial’.