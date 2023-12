Adele confiesa que no le gusta que otros artistas canten sus canciones

Fue a principios del mes de diciembre que Adele tuvo una íntima entrevista con The Hollywood reporter, en cual reveló que no está cómoda con la idea de que otras artistas canten sus canciones.

La famosa mencionó que no se considera la mejor cantante del planeta, pero nadie más puede interpretar sus canciones como ella.

“Nadie puede cantar mis canciones como yo, y punto. No pueden cantarlas. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones”, dijo Adele.

La intérprete de “Skyfall” aseguró que le importa que otros cantantes quieran hacer covers de música. Sin embargo, nunca sentirán las canciones como ella, pues nunca las escribieron.