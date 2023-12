Jon Hamm volverá a protagonizar una serie de drama

El actor Jon Hamm, ganador de un Emmy por su participación en Mad Men, tendrá su propio programa en Apple. La serie, titulada “Your Friends and Neighbors”, marca el regreso de Hamm a un papel protagónico en una serie de drama desde el cierre de la exitosa serie Mad Men de AMC en 2015.

La serie, producida directamente para la plataforma de Apple, es un drama original ideado por Jonathan Tropper, conocido por su trabajo en “See”, “Warrior” y “Banshee”.

“Your Friends and Neighbors” narra la historia de Coop (interpretado por Hamm), un gerente de fondos de cobertura recientemente divorciado. Después de perder su empleo, Coop recurre al robo de los residentes adinerados en su exclusivo suburbio del norte de Nueva York para mantener el estilo de vida de su familia. Los pequeños delitos revitalizan a Coop hasta que ingresa a la casa equivocada en el momento equivocado.

Jonathan Tropper, responsable de la idea original, asumirá el papel de showrunner y productor ejecutivo. La serie será producida internamente por Apple Studios, contando con Jon Hamm y Connie Tavel (“Confiesa, Fletch”) entre sus productores ejecutivos. Tropper, conocido también por su trabajo como showrunner en el drama protagonizado por Jason Momoa, ‘See’, fortalece así su colaboración continua con el gigante tecnológico.

Esta nueva producción marca el regreso de Hamm a colaborar con Apple después de su papel protagónico en la tercera temporada de “The Morning Show”. La confirmación de “Your Friends and Neighbors” llega casi dos años después de que Hamm liderará un comercial de Apple en el que aparentemente le pedía a Tom Hanks que lo ayudara a conseguir su propio programa en la plataforma.

Además de este nuevo proyecto, Jon Hamm ha acumulado recientemente créditos en la quinta temporada de “Fargo” de FX, la segunda temporada de “Good Omens” de Amazon, la comedia animada de Fox “Grimsburg” y en las películas “Maggie Moore(s)”, “Top Gun: Maverick”, “Confiesa, Fletch”, y el próximo musical “Mean Girls”.