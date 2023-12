Anthony Anderson será anfitrión de la 75 edición de los Emmy

Anthony Anderson será el anfitrión de los Emmy 2024, en la ceremonia número 75 que se realizará el 15 de enero de 2024 en el Peacock Theatre del centro de Los Ángeles.

“Con los recientes desafíos de nuestra industria detrás de nosotros, podemos volver a lo que amamos: disfrazarnos y honrarnos a nosotros mismos”, dijo Anderson en un comunicado que dio a conocer Variety.

“Y no hay mejor momento de celebración para unir a la comunidad creativa que la histórica 75.ª edición de los premios Emmy. Cuando Fox me pidió que fuera el presentador de esta transmisión histórica, estaba encantado de que Taylor Swift no estuviera disponible y ahora no puedo esperar a ser parte de la noche más importante de la televisión”, dijo en tono jocoso.

Con esta noticia regresan los presentadores a la tradicional entrega, pues desde 2019 la cadena optó por quedarse sin presentador. Ese año los premios abrieron con un Homero Simpson animado en el escenario.

A principios de este otoño, Fox anunció que Anderson había sido nombrado nuevo presentador de su próximo programa de juegos titulado “We Are Family”, junto con su madre, Doris Bowman, también fue visto esta temporada en “The Masked Singer” de Fox, cuando se reveló que era la celebridad bajo el disfraz de Rubber Ducky.

“Anthony es conocido por su humor, corazón y espontaneidad, por lo que seguramente brindará al público en el teatro y en casa una noche que nunca olvidarán”, dijo Allison Wallach, encargada de programación sin guion de Fox Entertainment.

“Anthony es un intérprete con múltiples talentos y un gran amigo de la Academia de Televisión. Estamos encantados de que sea el anfitrión de lo que promete ser una rica celebración de la destacada televisión del año, así como de los 75 años de excelencia de los Emmy”, dijo el presidente saliente de la Academia de Televisión, Frank Scherma.

TRAYECTORIA

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, Anderson ha dejado una huella indeleble con su talento único y su habilidad para capturar la esencia de cada personaje que interpreta.

Es conocido principalmente por su papel protagonista como Andre Dre Johnson en la aclamada serie “Black-ish”, pero su repertorio va mucho más allá, incluyendo papeles memorables en series de televisión como “Law & Order y The Shield”, así como en películas como “Kangaroo Jack” y “The Departed”.

A lo largo de los años, Anthony también tuvo una serie de roles recurrentes y apariciones como invitado en varios otros programas de televisión. Estos roles le proporcionaron una plataforma para explorar diferentes personajes y géneros, enriqueciendo así su versatilidad como actor. Cada papel que interpretaba no solo resaltaba su talento, sino que también mostraba su capacidad para adaptarse y sobresalir en diversos entornos televisivos.

Además de su actuación, Anthony encontró otra vena de éxito en la televisión como presentador de programas de juegos. Específicamente, fue el anfitrión del programa “To Tell the Truth” (1016-2022), un juego de preguntas y respuestas que pone a prueba la habilidad de los concursantes para distinguir entre la verdad y la ficción mientras interactúan con celebridades y personalidades interesantes.

Su carisma y sentido del humor natural hicieron de este programa una opción popular entre los espectadores, mostrando una vez más la capacidad de Anthony para entretener y conectar con el público en varios formatos televisivos.