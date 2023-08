Selena Gómez revela que se sometió a una cirugía

Selena , quien parece estar siempre muy atenta a lo que se dice de ella en la esfera virtual, no ha tardado en intervenir en la conversación para explicar su ausencia y, de paso, dejar claro que a día de hoy las ventas que genera su música no le quitan el sueño.

La diva del pop ha dejado algo inquietos a los internautas, ya que ha justificado su desaparición de las últimas semanas con un llamativo contratiempo.

“Me rompí la mano y he necesitado cirugía. No me importa vender nada. Simplemente me hace feliz crear música con mis amigos”, ha sido la fría respuesta que les ha ofrecido, todo ello en una publicación que precisamente había colgado ella para animarles a comprar su sencillo o, al menos, reproducirlo en las plataformas de streaming.

La polifacética artista, de 31 años, no ha querido dar más detalles sobre su lesión, sumiendo a sus seguidores en una profunda intriga similar a la que han provocado los versos de su nueva canción.

LEA: ‘Barbie’ es la película más taquillera de 2023

En un nuevo ejercicio de autoafirmación, Selena Gómez le canta al amor propio al tiempo que urde un plan para dejar a un hipotético novio y recuperar su libertad.

Las especulaciones sobre la identidad de ese antiguo enamorado no se han hecho esperar, hasta el punto de que la vocalista no tuvo más remedio que salir a la palestra para desmentir una noticia que apuntaba a su fallida relación con el también cantante The Weeknd.

“Eso no podría ser más falso”, comentaba indignada.