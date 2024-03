“La Bebeshita” habla sobre los motivos de su eliminación de “La Casa de los Famosos 4”

En cuanto a la dinámica de posicionamiento dentro de la casa, ‘La Bebeshita’ sostuvo la acusación a Maripily Rivera de haberla ofendido y criticado su físico. “Ya sabía que Maripily se iba a poner atrás de mí. Yo le dije la verdad, que me molestó bastante que me insultara de que estoy muy nalgona”.

Luego le preguntaron si ella se estaba victimizando, ‘La Bebeshita’ admitió que el incidente sí la afectó emocionalmente: “Sí me dolió, no me quiero victimizar, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir”.

Para finalizar, al reflexionar sobre su experiencia en La Casa de los Famosos, ‘La Bebeshita’ destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo: “Que a pesar de la presión, de lo que diga la gente, sigo siendo yo misma”.

Con su partida, ‘La Bebeshita’ se convirtió en la sexta eliminada de la competencia, poniendo fin a una estancia de 41 días en La Casa de los Famosos 4.

Cabe destacar que esta fue la primera vez que se encontraba nominada en el programa, lo que añade un giro inesperado a su salida.