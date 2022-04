Después de que la cantante Britney Spears anunciara hace unas horas que “va a tener un bebé” en Instagram, su prometido Sam Asghari se ha pronunciado acerca de la feliz noticia para explicar lo que significa para él convertirse en padre junto a la mujer con la que comparte su vida desde hace seis años.

“El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto”, ha escrito junto una ilustración de dos leones con un cachorro.

“La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en toda mi vida”.

Solo unas horas antes de que su novio rompiera su silencio, la intérprete de ‘Toxic’ publicó una imagen en la que se podía ver una taza de té con unas flores al lado.

Sin embargo, lo realmente importante era el mensaje que escribió junto a ella, ya que venía a confirmar que por fin había logrado cumplir uno de sus grandes sueños.