Rosalía crea una colección de belleza; “es un sueño”, dice

La multipremiada cantante española Rosalía participó en la creación de una colección de cosméticos con la marca M.A.C, que incluye lacas de uñas y una amplia gama de productos para el rostro que recrean su original y poderoso estilo y que salieron a la venta este mes de octubre.

La M.A.C Cosmetics Aute Cuture Starring Rosalía Collection no es la primera colaboración de esta marca con la revolucionaria del flamenco, quien además es portavoz de su gama de productos Viva Glam.

Rosalía, ganadora en 2020 del Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum “El mal querer”, además de otros muchos premios, ha creado en conjunto con M.A.C. una “colección de edición limitada con colores de tendencia para uñas y maquillaje que está llena de moda, sabor y estilo”, señala un comunicado de la empresa.

Un sueño

Es “una colección de belleza para llevar por aquellos que se conectan con su estilo (de Rosalía) estridentemente libre y vanguardista pero inherentemente clásico”, dice la empresa.

“Me ofrecieron la oportunidad de colaborar con MAC para crear esta colección y pues para mi es un honor colaborar con una marca que es tan icónica y siempre me ha encantado desde hace muchos años. Fue cumplir un sueño que tenía desde hace mucho, crear mi propia colección de maquillaje. Todo esto es nuevo para mi y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Estoy muy emocionada”, dijo la joven a peopleenespanol.com

La marca de cosmética indicó que “Rosalía comparte la originalidad, el coraje y la fuerza creativa que es tan vital para el ADN de M.A.C”.

Las seis lacas, en un rojo sensual y tonos neutros y con acabados crema, perlado y metálico, y los dos adornos de uñas de la colección son fieles al original estilo de la autora e intérprete de “Malamente”.

Además, hay cuatro tonos de labial en líquido, tres tonos de labial mate y un tono de labial amplificador, todos en rojo sensual atrevido y tonos neutros lujosos, y también una paleta de sombras de ojos de 10 piezas, y un iluminador en polvo-líquido en cuatro tonos con reflejos prismáticos.

Los nombres escogidos para los productos de la colección se refieren a especias como el tomillo, la sal rosa, el achiote y el azafrán, a bebidas como el café con leche o el café tinto y golosinas como el caramelo.

“Mi abuelo siempre labraba el campo. Me acuerdo que desde muy pequeña pasar mi infancia en la naturaleza, y de ver a mi abuelo hacer eso, y de estar siempre jugando en un entorno que tenía estos colores. Me acuerdo del trigo, esos colores tienen algo que hacen que me encanten. Hay toques de oro y de rojo que también son tonos fuertes y distintivos para mí”, puntualizó.