La supuesta ruptura por infidelidad entre Rihanna y A$AP Rocky fue desmentida ayer por la misma Amina Muaddi, la mujer que fue señalada como la tercera involucrada en la relación.

“Siempre he creído que una mentira infundada, esparcida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio”, dijo la diseñadora de zapatos en un texto.

“Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no sólo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas por las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio ¡Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!”, agregó.

Según TMZ, Muaddi sostiene cercanía con la pareja, debido a que es la diseñadora de zapatos de la marca Fenty de Rihanna, razón por la cual salió a desmentir los dichos.