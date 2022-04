Johnny Depp y Amber Heard se encuentran en los tribunales de Fairfax, Virginia, en un juicio por difamación que interpuso el actor contra su ex esposa después de que ella escribiera un artículo para el periódico The Washington Post, en el que se describía como víctima de violencia doméstica, aunque no haya mencionado el nombre de Depp en el texto.

En las sesiones sin la presencia del actor, la doctora Laurel Anderson detalló a través de un testimonio en video que la violencia en la relación de ambas estrellas de Hollywood fue una constante.

“Para ella iniciar una pelea cada vez que se sentía irrespetado era como un punto de orgullo. Si él se retiraba de la pelea, ella lo golpeaba para tratar de mantenerlo ahí. Prefería estar en una pelea a que él se fuera”.

La psicóloga clínica también afirmó que la protagonista de ‘Never Back Down’, tenía un “estilo de hablar muy agresivo”, por lo que Johnny tenía problemas para seguir su ritmo.

“La Sra. Heard tenía un estilo de hablar muy agresivo. Se exaltaba mucho. Mientras que él tenía problemas para hablar a un ritmo similar. Se cortaba mucho”.