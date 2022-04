Asimismo, el informante añadió: “Ella ha estado con Al por un tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre”.

De acuerdo con el sitio Page Six, algunos informantes han compartido nuevos detalles sobre la relación, revelando que floreció durante la pandemia y añadiendo que la diferencia de edad entre los dos no es un “problema”, a pesar de que Al es mayor, incluso, que el padre de Noor.

View this post on Instagram

Noor es vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony y al parecer también está desarrollando dos largometrajes con Obst. Junto con su hermana Remi, habría llegado a un acuerdo de producción con el presidente de Imagine Entertainment, Brian Grazer, en 2021.

“Ella se mueve con la jet-set adinerada y viene de una familia con dinero”, añadieron las fuentes.

Tras su ruptura en 2017 con el líder de los Rolling Stones, que entonces tenía 74 años, se creía que Noor mantenía una relación con Clint Eastwood, que según ella era sólo un amigo de la familia.

En declaraciones a Hello! en ese momento, la joven admitió que la gente habló mucho sobre su pasada relación con Jagger, pero dijo que “no se arrepiente” y “tiene muchos grandes recuerdos” de su tiempo juntos.

“Nuestras edades no me importan”, dijo. “El corazón no sabe lo que ve, sólo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”.