La modelo Hailey Baldwin Bieber se ha hartado de que su nombre se haya convertido en una especie de diana a la que los internautas más desalmados de las redes sociales lanzan cualquier tipo de rumor infundado, por doloroso e injusto que sea.

Tanto es así, que la esposa del cantante Justin Bieber ha recurrido a su cuenta de TikTok para desahogarse sobre la estrategia de acoso y derribo que han desplegado contra ella sus detractores más radicales, pidiéndoles además que la dejen “en paz” y le permitan vivir su vida sin insultos o falsas conjeturas.

”Déjenme en paz, por favor, voy a lo mío y no me meto con nadie, no digo nada. Déjenme en paz, se lo pido. Se los ruego. Lo único que quiero es vivir tranquila. Por favor, lleven sus miserias a otra parte. Se lo digo a ustedes, que comentan cada publicación que cuelgo”, les ha exigido visiblemente indignada.

Si hace solo unos días algunos comentaristas de la esfera virtual especulaban con la posibilidad de que Hailey estuviera embarazada, algo que ella no tardó en negar con rotundidad, la razón por la que ahora ha explotado la maniquí reside en los mensajes que están difundiendo varios usuarios de estas plataformas acerca de la supuesta crisis matrimonial que viviría con la estrella del pop.