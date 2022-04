El programa Chisme No Like destapó que el intérprete está saliendo con la guapa mujer, quien según sus redes sociales, es asesora de inversiones inmobiliarias.

Y al parecer la madre del intérprete, Cristy Nodal, ya le dio el visto bueno, porque incluso la sigue en redes sociales.

En una entrevista para el suplemento Gente Bien de El Informador de Jalisco, la beldad dice que ama viajar y ponerse muchos retos.

“No quedarme con las ganas de absolutamente nada. He viajado por el mundo, me he puesto retos que mucha gente me decía que sería difícil y lo he logrado. Creo que de eso se trata todo, no quedarnos con ganas de absolutamente nada y eso es un logro”.