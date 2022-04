“La gente no sale de la ‘friend zone’ muy fácilmente conmigo”, ha asegurado Rihanna , de 34 años, a la revista Vogue . “Me llevó un tiempo superar lo mucho que le conozco y lo mucho que él me conoce, porque también sabemos los problemas con los que podemos encontrarnos”.

“Me agarró el trasero en el escenario. ¡Eso no había formado parte del ensayo! No sabía cómo se le había ocurrido hacer algo así”, ha recordado Rihanna. Para sorpresa del resto del mundo, la artista no le hizo pagar caro su atrevimiento.

Rihanna insiste en que el atrevido rapero ya forma parte de su familia, sin necesidad de que haya un anillo de compromiso de por medio, gracias a todo el tiempo que pasaron juntos durante la pandemia y al viaje que emprendieron en un autobús de Los Ángeles a Nueva York en el verano de 2020, en el que ella se dedicó a preparar comida en una parrilla y él a teñir camisetas.