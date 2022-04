Chris Rock no hablará de la bofetada de los Óscar ¡hasta que le paguen!

Varias semanas después de haber sido golpeado por Will Smith en la entrega de premios Óscar de finales de marzo, el comediante Chris Rock ha dado señas de cómo se siente, afirmando que no hablará más acerca del momento si no recibe una compensación económica.

De acuerdo con el sitio TMZ, que a su vez cita un artículo del Palm Springs Desert Sun, Rock habría dicho a la audiencia de uno de sus shows en vivo en Indio, CA, que no hablará más del tema, presumiblemente, hasta que alguien pague una excesiva cantidad.

LEA: Jada Pinkett reveló que se casó con Will Smith solo porque estaba embarazada

“Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído”, bromeó Rock.

No está claro si la antigua estrella del programa ‘Saturday Night Live’ simplemente estuvo bromeando con sus fans, pero parece que ha tomado el momento con buen humor.