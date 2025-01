Representante de Brad Pitt alerta a sus fans sobre estafas en línea

El famoso protagonista de películas como Tren Bala y Había una vez en Hollywood, Brad Pitt, acaba de advertirle a sus fanáticos que tengan cuidado con las estafas de suplantación de identidad después de que una mujer francesa perdiera los ahorros de toda su vida a manos de estafadores que se hicieron pasar por él.

La víctima de 53 años, llamada Anne, dijo al canal francés TF1 que creía que tenía una relación romántica con Brad Pitt, lo que la llevó a divorciarse de su marido y transferir 830.000 euros (850.000 dólares) a los estafadores.

“Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades”, dijo el martes un portavoz del actor de “El Club de la pelea” al medio estadounidense Entertainment Weekly.

El portavoz añadió que era “un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, como es el caso de Pitt.

Los estafadores utilizaron cuentas falsas de redes sociales y WhatsApp, así como tecnología de creación de imágenes con inteligencia artificial para enviar a la mujer lo que parecían ser selfies y mensajes del actor ganador del Óscar.

Para sacarle dinero, fingieron que el actor de 61 años necesitaba dinero para pagar un tratamiento renal, con sus cuentas bancarias supuestamente congeladas debido a un proceso de divorcio con su ex esposa Angelina Jolie.

La mujer, identificada sólo como Anne, pasó un año y medio creyendo que se estaba comunicando con el actor y sólo se dio cuenta de que había sido estafada cuando surgió la noticia de su relación en la vida real con su novia Inés de Ramón.

La víctima fue objeto de acoso en línea después de que su entrevista se volviera viral el lunes, lo que llevó a TF1 a retirarla “para la protección de las víctimas”.

Algunos críticos en línea acusaron a TF1 de no proteger a una persona vulnerable que podría no ignorar las consecuencias de hacerlo público.